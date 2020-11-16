الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

يكثف مسؤولي نادي الزمالك مفاوضاتهم مع نادي بيراميدز، من أجل التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة.





حيث عقد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الفريق بنادي الزمالك، من أجل إنهاء كل الأمور المتعلقة دونجا.





ومن المقرر أن يحسم المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، مصير نييل عماد دونجا، سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق السماوي.





ووافق دونجا على الانتقال إلى نادي الزمالك بداية الموسم الجديد، ووافق على التنازل عن بعض الأموال من أجل إنهاء هذا الأمر سريعًا.





ونجح الزمالك في التأهل على حساب نادي الرجاء، إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.



