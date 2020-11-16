جنوب إفريقيا يسحق ساوتومي بتصفيات كأس أمم إفريقيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
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حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه ساوتومي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.
وتقدم جوازيفيل سواريس بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 لكن منتخب جنوب إفريقيا رد بهدفين حملا توقيع ثيمبا زواني وبيرسي تاو في الدقيقتين 39 و70 قبل أن يسجل هيراميز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

وحسم منتخب جنوب إفريقيا الفوز في اللحظات الأخيرة حيث سجل ثيمبا زواني الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 87 وبعدها بدقيقة واحدة سجل بيرسي تاو الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف.

وأنهى منتخب ساوتومي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ايفونالدو دياس مينديز في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد جنوب إفريقيا إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب غانا ويتذيل منتخب ساوتومي الترتيب بدون نقاط بعد خسارته للمرة الرابعة على التوالي.

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