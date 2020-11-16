أمريكا تسجل أكثر من 130 ألف إصابة بكورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:50 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتسجيل أكثر من 130 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وجاء في بيانات الجامعة اليوم الاثنين: "تم تسجيل 133045 حالة إصابة بالولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز عددها الإجمالي 11 مليونا، في حين تجاوز عدد وفيات كورونا 250 ألف حالة وفاة".

 

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة في العالم في عدد حالات الإصابة، وتليها الهند (8.8 مليون) والبرازيل (5.8 مليون).

 

وبحسب بيانات الجامعة يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 54 495 858، وإجمالي الوفيات 1 318 884 حالة وفاة.

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