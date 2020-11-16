الجزائر تتعادل مع زيمبابوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
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تعادل منتخب الجزائر مع مضيفه الزيمبابوي 2-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.



وتقدم منتخب الجزائر بهدف عن طريق أندي ديلور في الدقيقة 34، وبعد أربع دقائق أضاف نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز الهدف الثاني.



وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الاول رد كنوليدج موسونا بهدف لأصحاب الأرض وتكفل برنس دوبي بهدف التعادل في الدقيقة 82.



وتعادل منتخب الجزائر للمرة الأولى في التصفيات بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليرفع رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط مقابل خمس نقاط لزيمبابوي في المركز الثاني.  

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زيمبابوي تصفيات كأس أفريقيا الجزائر

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