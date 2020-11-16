تعرف على بدلاء نجم الأهلي أمام الزمالك بنهائي دوري الأبطال

هناك حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إصابة محمد هاني لاعب الفريق، بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.





ويبحث الجهاز الفني للمارد الأحمر، عن بديل محمد هاني أمام الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لعدم تمكن اللاعب من اللحاق بالمواجهة.





وهناك اتجاه داخل النادي الأهلي، لتجهيز رامى ربيعة وحسين الشحات للاستعانة بأحدهما فى هذا المركز.





وضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية، بعدما نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.



