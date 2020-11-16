بدرية طلبة تعلن تركها لبرنامج "بين ريا وسكينة" لظروف خاصة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن تركها لبرنامج "بيت ريا وسكينة" والمذاع على قناة "النهار" وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "طلبة" قائله: "بشكر قناة النهار على الفترة اللي قضيتها معاهم في تقديم برنامج بيت ريا وسكينة فكرتي وإخراج أحمد داغر وكنت أتمنى أكمل معاكم لكن اعتذاري عن البرنامج لظروف خاصة بيا بشكر كرو العمل وبتمنى لهم التوفيق".

يذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة مشاركتها في مسلسل "البرنس" وذلك في السباق الرمضاني الماضي مع عدد من الفنانين أبرزهم محمد رمضان وروجينا وإدوارد.
بدرية طلبة تعلن تركها لبرنامج "بين ريا وسكينة" لظروف خاصة
بدرية طلبة تعلن تركها لبرنامج "بين ريا وسكينة" لظروف خاصة

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