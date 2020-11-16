موعد مباراة الزمالك ضد نادي مصر في كأس مصر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن إتحاد الكرة المصري اليوم الإثنين مواعيد مباريات بطولة كأس مصر التي توقفت خلال الفترة الأخيرة بسبب مشاركة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي وصل فيها الفريقان للمشهد النهائي.


وأسفرت المواعيد الجديدة عن مواجهة نادي الزمالك ضد نادي مصر والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد السويس الجديد.


ومن المُنتظر أن تقام المباراة بين الفريقين إعتباراً من الساعة الثامنة مساءاً وتُنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية المصرية.

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