البطريرك الراعى يرفع الصلاة من أجل شفاء مصابي كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
ترأس البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، القداس الالهى، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي، ورفع فيه الصلاة "كي يشفي جميع المصابين بوباء كورونا، ويحد من إنتشاره، بل كي يبيده، ويعيد إلى الكرة الأرضية حياتها الطبيعية، ويحد بالتالي من ازدياد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل. ونصلي أيضا من أجل خلاص لبنان بمس ضمائر المسؤولين السياسيين والنافذين وقلوبهم، لكي يسهلوا بتجرد وإخلاص للوطن تشكيل حكومة قادرة على إنهاضه من حالة البؤس المالي والإقتصادي والمعيشي والإجتماعي".

وقال الكاردينال بشارة بطرس الراعي: "نحن نعلم وبيقين أن يد الله القديرة الخفية هي التي تحمي لبنان من السقوط نهائيًا في أيدي الذين يتربصون به شرًا من الداخل ومن الخارج، لمصالح شخصية وفئوية ودولية، بفضل صلاة المؤمنين وآلامهم وجوعهم وحرمانهم ودموعهم، وبفضل تشفع أمنا مريم العذراء، سيدة لبنان، وقديسينا أبناء هذا الوطن، الذين لن يتركوه فريسة الجشعين والذئاب. ولئن بدا الله صامتًا أو غائبًا، فإنه يتدخل على طريقته في الوقت المناسب وبحسب تدبيره. فالمطلوب أن نثابر كلنا على الصلاة حتى تتجلى إرادة الله، وعلى السلوك أمام الرب بدون لوم محافظين على رسومه ووصاياه".

تابع: "ألا تريدون بعد اليوم، أيها المعطلون المتمادون من مختلف الأطراف، دولة مدنية تفصل بين الدين والدولة، ودولة متعددة الثقافات والديانات، كما أرادها المؤسس البطريرك الكبير المكرم الياس الحويك حين أعلن في مؤتمر السلام في Versailles سنة 1919: في لبنان طائفة واحدة إسمها لبنان، والطوائف المتعددة فيه تشكل نسيجه الإجتماعي؟ لا تريدون بعد مئة عام من حياة لبنان دولة ديموقراطية منفتحة على جميع دول الأرض، عرفت بثقافتها أنها مكان العيش معًا، مسيحيين ومسلمين، بالتعاون المتوازن والإحترام المتبادل، ومكان التلاقي والحوار؟ لا تريدون بالتالي دولة حيادية ذات سيادة كاملة تفرض هيبة القانون والعدالة في الداخل، وتدافع عن نفسها بقواها الذاتية بوجه أي إعتداء خارجي، وتلعب دور الوسيط من أجل الإستقرار والسلام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في المنطقة؟ إذا كنتم لا تريدون كل ذلك، فإنكم تستبيحون الدستور والميثاق وهوية لبنان ورسالته في الأسرتين العربية والدولية. وهذه هي الهوة بينكم وبين الشعب اللبناني الذي هو سيد الأرض لا أنتم، وهو مصدر كل سلطة، كما ينص الدستور في مقدمته. إنه يريد حكومة مستقلة بكامل وزرائها لا بقسم منهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقل الينا

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

سيراميكا يكشف موقفه من ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يكشف كواليس لقطته المثيرة مع الشناوي

منذ ساعة

عاجل.."التموين" تتعاون مع القطاع الخاص لتقديم عروض الجمعة البيضاء

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الزمالك يواصل محاولاته لإقناع باتشيكو بعودة نجمه المعار

منذ ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

موضوعات متعلقة

البطريرك الماروني يقطع زيارته لأفريقيا ويعود إلى لبنان بسبب التظاهرات

البطريرك الماروني يحذر من سقوط لبنان في النزاعات الدولية

البطريرك الراعي يرفع صلاته على نية سلام لبنان

البطريرك الراعي: نلتمس من الله نجاح تكليف رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة

البطريرك الراعي يصلي مع بابا الفاتيكان من أجل السلام بلبنان

البطريرك الراعي: "الكنيسة ستبقى دائماً إلى جانب أبنائها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

09:09 ص

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

01:07 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»