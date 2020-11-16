الأنبا باخوم يترأس المنالولة الاحتفالية الأولى بكفر الدوار

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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احتفل مساء أمس الأحد، عدد من أبناء كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، بكفر الدوار، بالمناولة الاحتفالية الأولى،وتراس الاحتفاليه الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية،، وذلك بحضور القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب ألفونس مرزوق، راعي الكنيسة، وعدد من راهبات الدير.

بدأ الاحتفال بالقداس الإلهي، حيث عبّر نيافته عن شكره وامتنانه للرب، كما عبّر عن سعادته بالمحبة والاستقبال من شعب الكنيسة، وأيضًا بسيامة عدد من شمامسة الكنيسة برتبة الشماسية الصغرى (القارئ).
وألقى نيافته العظة حول المسيح خبز الحياة، إذ أن المسيح هو الحياة. كما قدم نيافته القداس على نية غبطة أبينا البطريرك، بمناسبة عيد سيامته الأسقفية، وأيضًا على نية الأطفال المحتفل بهم وجميع الحاضرين.

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