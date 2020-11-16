محمد صلاح يتحدى كورونا بتدريبات بدنية

أكد أحمد حسن قائد المنتخب الوطني المصري السابق اليوم الإثنين أن الأزمة التي يتم طرحها حالياً لا تتمثل في الصعود لبطولة كأس الأمم الافريقية بل في الحصول على اللقب من جديد بعد غياب إستمر لمدة عشرة أعوام كاملة.









وفي تصريحات عبر ملعب الصقر قال أحمد حسن:" نرغب في أن يكون لدينا منتخب قوي خاصةً أن الأندية المصرية والمنتخبات بمختلف الفئات السنية لها باع عريق في أفريقيا لذلك نحتاج لإعتلاء منصات التتويج من جديد".









وواصل: " محمد صلاح توجه إلى الجونة للبقاء في الحجر الصحي وخلال الأيام الماضية ظهر بحالة جيدة ولا يُعاني من أي أعرض على الإطلاق ويحاول التغلب على فيروس كورونا بممارسة التدريبات البدنية للحفاظ على لياقته".







