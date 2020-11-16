معلول يعلن تشكيلة سوريا أمام الأردن

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري تشكيلة نسور قاسيون التي تستعد لمواجهة المنتخب الأردني اليوم الإثنين لحساب مباريات تحضيرات الطرفين لإستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا.


وجاءت تشكيلة المنتخب السوري على النحو التالي :-


طه موسى - فارس أرناؤوط - عمر الميداني - يوسف محمد - خالد كردغلي - كامل حميشة - محمد عنز- إياز عثمان - ورد السلامة - محمود المواس - علاء الدالي


ويغيب عن المباراة، إبراهيم عالمة وشاهر الشاكر وحسين جويد وسيمون أمين للإصابة، ويوسف الحموي للحرمان بعد تلقيه بطاقة حمراء في ودية أوزبكستان، الخميس الماضي.

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