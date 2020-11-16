لاعبو الجابون ينامون في أرض مطار جامبيا.. وأوباميانج يهاجم الكاف (صور)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:06 م
الجابون
الجابون
علي ماهر حلمي
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حجز أمن مطار جامبيا بعثة منتخب الجابون بقيادة نجمه أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي فى محاولة استفزازية قبل المواجهة المصيرية بين الفريقين في تصفيات أمم إفريقيا.

 

وقام أمن مطار جامبيا باحتجاز جوازات أوباميانج ورفاقه لمدة 6 ساعات بدعوى إجراءات فيروس كورونا قبل أن يسلمونهم تصاريح الدخول حيث اضطر الفريق الجابوني النوم في المطار

 

نشر نجم نادي أرسنال الإنجليزي أوباميانج عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لبعثة منتخب الجابون أثناء نومها فى مطار جامبيا وقال فيها: " هذا لن يثبط عزيمتنا ولكن (كاف) بحاجة إلى أن يعرفوا أن عليهم تحمل هذه المسؤوليات.. في عام 2020، نريد أن تنمو أفريقيا وهذه ليست الطريقة التي سنصل بها".

 

ومن المقرر يواجه منتخب الجابون نظيره منتخب جامبيا اليوم الإثنين فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا 2021.

لاعبو الجابون ينامون في أرض مطار جامبيا.. وأوباميانج يهاجم الكاف (صور)
لاعبو الجابون ينامون في أرض مطار جامبيا.. وأوباميانج يهاجم الكاف (صور)
لاعبو الجابون ينامون في أرض مطار جامبيا.. وأوباميانج يهاجم الكاف (صور)
لاعبو الجابون ينامون في أرض مطار جامبيا.. وأوباميانج يهاجم الكاف (صور)
لاعبو الجابون ينامون في أرض مطار جامبيا.. وأوباميانج يهاجم الكاف (صور)
لاعبو الجابون ينامون في أرض مطار جامبيا.. وأوباميانج يهاجم الكاف (صور)

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