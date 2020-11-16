عاجل.. استقالة وزير خارجية أرمينيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:08 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، باستقالة وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان.

 

وقد كشف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، سبب هزيمة بلاده في الحرب الأخيرة في قره باغ، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وقال نيكول باشينيان، في مؤتمر صحفي، إن السبب في الهزيمة، أن الجيش الاذربيجاني كان لا يقاتل وحده ولكن أيضا القوات التركية ومرتزقة من الشرق الأوسط.

 

وأضاف رئيس الوزراء الأرميني، أنه "في معارك يوليو (في شمال شرق أرمينيا) أصبح من الواضح أننا مستعدون لخوض حرب مع الجيش الأذربيجاني. لكن السبب الرئيسي لخسارتنا الحرب مع أذربيجان، مشاركة تركيا والإرهابيين".

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، إقالة القائم بأعمال مدير جهاز الأمن القومي ميكائيل هامبارتسوميان من منصبه.

 

جاء قرار الإقالة، بناء على اقتراح من رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشيرا إلى تعيين أرمين أبازيان مديرا جديدا للأمن القومي بعد أن كان يشغل منصب نائب المدير، وفقًا للمكتب الصحفي للرئاسة.

 

والجدير بالذكر أن هامبارتسوميان ترأس الأمن القومي في 8 أكتوبر بعد إقالة سلفه أغريشتي كراميان.

 

وقد جاء إعفاء مدير الأمن القومي من منصبه، وهو رابع خطوة من نوعها منذ تولي باشينيان رئاسة الحكومة عام 2018، وسط زيادة المشاكل التي تواجه القوات الأرمنية في قره باغ وما يترتب على ذلك من توترات داخلية في أرمينيا.

 

 وكذبت رئاسة الوزراء الأرمنية، أمس السبت الأنباء التي تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي وتحدثت عن استقالة باشينيان، مشيرة إلى أنها أخبار مضللة لا أساس لها.

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