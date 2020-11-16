موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:07 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان تامر النحاس وكيل أعمال كريم الطيب مهاجم أسوان والمنتخب الوطني الأوليمبي، عرض خدمات اللاعب على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، من أجل الاستفادة من خدماته مستقبلًا.

وعرضت لجنة التخطيط على المدرب الجنوب إفريقي، والذي رفض بدوره التعاقد مع كريم الطيب بالوقت الحالي، وإمكانية تأجيل الصفقة حتى الموسم الجديد.

ويأتي قرار موسيماني برفض التعاقد مع الطيب، بسبب رغبته في إستعادة صلاح محسن مهاجم الفريق المنتهية إعارته إلى صفوف سموحة، بنهاية الموسم المُنقضي.

وظهر محسن بمستوى مميز مع الفريق السكندري طوال الموسم الماضي، وهو ما جعل بيتسو يطلب عودته رغم محاولات الفريق السكندري في استمراره.

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