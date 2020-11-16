خلال24 ساعة ...ضبط ١٩ قضية أمن عام وتنفيذ 165حكم قضائى متنوع

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن ضبط ١٩ قضية أمن عام وتنفيذ 165حكم قضائى متنوع.



نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، فص ضبط (3) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – ماكينات طباعة).


وقامت فى مجال الأمن العام، بضبط (19) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (453) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، قامت بضبط (4) قضايا " تزوير ".

واستطاعت فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ (165حكم قضائى متنوع.


جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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