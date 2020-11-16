الطالع الفلكى الإثنين 16/11/2020..تَجَدُّد الأمَلْ!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 7 هاتُور قبطى ، 16 تِشْرين ثَانِ رُومى ، غُرَّة رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - أنا حَاخُد أجازَة حَنْأضِّيهَا أنا وإنتِى والولاد بَس ، أنا بآلى تلتاشر سنة مَخَدْتِشْ أجازة أظن من حأى.(يحيى الفخرانى من فيلم عشرة على عشرة-1985)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر رَبيعٍ الثّانى

رابع أشهر السّنة العربيّة القمريّة بعد مُحرّم وصَفَر وربيعٍ الأوّل ،عرفته عرب ثمود بإسم مُلزِمْ ، بينما عرفه قدماء العرب بإسم وَبْصَانْ لوبيص/بريق ولَمَعَان السّلاح فيه أثناء المعارك ، أو صوّان ، فى الحضارة السّبئيّة سَبَأ اليَمَن فهو ذُو حُجّتان.





*(الشّمس تنتقل للعقرب والزّهرة للميزان- هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من بُرج الميزان لبُرج العقرب فى الثّالثة و25 دقيقة فجر اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج القوس فى السّادسة و 5 دقائق مساء 15 ديسمبر .... وتنتقل الزّهرة لبرج الميزان فى التاسعة و35 دقيقة مساء اليوم ، وسوف تظل فيه حتى تنتقل للعقرب فى الثّانية فجر يوم 11 ديسمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العقرب (تنتقل للقوس فى 15 ديسمبر)

(عطارد) ----- فى الميزان (ينتقل للعقرب 28 نوفمبر)

(الزّهرة) ----- فى الميزان (تنتقل للعقرب فى 11 ديسمبر)

(القمر) ------ فى العقرب (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





تدخل الشمس لبرج العقرب لتُنيرالسّندرة/اللاوعى لديك لتكشف عن مخاوفك الدفينة ، شهر كامل مفيد لتسليط الضوء على سبب فوبيا الأماكن المُغلقة التى تُعانى منها أو نبذك للحيوانات أو نفورك من تصرفات زوجتك/زوجك والعمل على حلّها ، تدخل الشمس لبرج العقرب بالتزامن مع دخول كوكب الزّهرة لبيتها الميزان (الزهرة تحكم الثور والميزان) وهذا معناه فرصة مُواتية لمواليد العقرب (والثور والميزان والسرطان والحوت) فى إنهاء عُقدة عسيرة أو مشكلة مُزمنة أوهمّ ثقيل ينزاح من على صدورهم على شكل علاقة جديدة أو مشروع جديد تتجدّد معه الآمال بفرحة وسعادة ، كما أنه مُواتٍ لعودة مُطلقة لعصمة زوجها أو تجديد علاقة الزوج بزوجته من خلال شهر عسل جديد ، كَوْن العقرب يرمز لما تحت البحر أو خلف الأبواب المغلقة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الثور: لا تستسلم للأسعار خاصةً إن كانت فى السّوق أسعار منافسة ، لا تنهر مُحتاجاً إقترب منك يطلب الإحسان ، يكفيه ذل السّؤال.





برج الجوزاء: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات ، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج السّرطان: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها، هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج الأسد: بريستيجك مُهم لك للغاية ، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك و الإقلال من مُمازحة الآخرين ، من كَثُرَ مزاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج العذراء: إبتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى أو أن تكشف عن أحد أسرارك بزلّة لسان ، خير الكلام ما قَلّ و دَلّ.





برج الميزان: ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجاز، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، الصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.





برج العقرب: تحسّن عاطفى ، مُؤشرات إيجابية مُبشرة بالخير للعزاب على الجبهة العاطفية ونصيحة بعدم تفويت الفرصة لكن مُتبعاً للتقاليد والأصول.





برج القوس: إنفاق أموالك على أسرتك وإدخال البهجة بالتوازى على حياة بائس فقير يجلب لك سعادة مُكتملة الجوانب بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون ، وتطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.





برج الدّلو: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج الحوت: عندما تبدأ الأمور فى الضّيق تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.



