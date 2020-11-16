الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا للتصرف بمسؤولية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:40 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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استنكر الاتحاد الوروبي، اليوم الاثنين، إعادة فتح منتجع فاروشا في قبرص، داعيًا تركيا للتصرف بمسؤولية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، دان قادة الاتحاد الأوروبي استفزاز أنقرة وخطابها "غير المقبولَين تماما"، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في ديسمبر.

 

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار كوفيد-19، "ندين التحركات (التركية) الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماما".

 

وذكّر بقرار الاتحاد الأوروبي خلال قمة بداية أكتوبر: "العمل على مسارين: مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية... حتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي". وتابع ميشال "ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في ديسمبر".

 

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين من أنه "في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الأدوات التي بحوزتنا". وأضافت أن المفوضية كلّفت صياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة "للاستعمال فورا".  

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