ترامب وتويتر.. أسباب الإشارات التحذيرية بجانب تغريدات الرئيس الأمريكي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تشتد الحرب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقع التدوين العالمي "تويتر"، جراء وضع إشارات تحذيرية بجانب تغريدات ترامب، في ظل إصراره على عدم تقبل الهزيمة في الانتخابات الرئاسية.

إشارات تويتر التحذيرية
بدأت قصة الإشارات التحذيرية التي يضعها موقع التدوين العالمي "تويتر"، بجانب تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى شهر مايو الماضي، حينما كتب "ليس هناك أي احتمال (صفر!) في ألا يكون الاقتراع عبر البريد (في الانتخابات) سوى احتيال بشكل كبير"؛ في تحذير واضح من احتمال وقوع "تزوير" لعمليات الاقتراع عبر البريد.

وفي سابقة من نوعها، وضع تويتر علامة تحذير أسفل التغريدة والصفحة المرافقة لها تصف تلك المزاعم بأنها "غير مؤكدة".

واتخذ "تويتر" إجراءات مماثلة بحق عشرات التغريدات لترامب منذ يوم التصويت العام في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أي الثالث من نوفمبر.

إصرار ترامب على الفوز
ومع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوم 3 من شهر نوفمبر الجاري.

كتب ترامب على تويتر صباح اليوم: "أنا الفائز في الانتخابات"، ولكن إدارة موقع التواصل تويتر وضع إشارة تحذيرية تشير إلى أن المصادر الرسمية للانتخابات الرئاسية لا تتفق مع تغريدة ترامب.

هجوم ترامب
وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد وضع علامة تحذيرية على تغريدة أخرى شكك فيها الرئيس بنزاهة فرز الأصوات في الانتخابات.

وفاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التي جرت يوم 3 نوفمبر.

وعزز بايدن انتصاره يوم الجمعة، بفوز متوقع في ولاية جورجيا - مما جعله أول مرشح ديمقراطي يفوز بالولاية منذ عام 1992.

ونال بايدن 306 أصوات في المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيرًا عن الحد الأدنى المطلوب للفوز بالرئاسة (270 صوتًا).

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسبوع الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وتظاهر الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسيرات بالعاصمة واشنطن، دعمًا لمزاعمه بحدوث مخالفات في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة.

وانضم إلى المتظاهرين الذين كانوا يحملون الأعلام، أعضاء من الجماعات اليمينية المتطرفة، بمن فيها جماعة "براود بويز"، وكان بعضهم يرتدي خوذات وسترات واقية من الرصاص.

وفي وقت سابق، احتشد متظاهرون حول الموكب الرئاسي، أثناء توجه ترامب إلى أحد ملاعب الغولف الخاصة به.

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