آخر تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد دخوله العزل

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه بصحة جيدة بعد أن خالط مصاباً بفيروس كورونا.

وأوضح جونسون، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه سيقود الحكومة عبر تطبيق "زوم" بينما يعزل نفسه لمدة أسبوعين في داونينغ ستريت.

وقال جونسون في تغريدة بالفيديو وهو يبتسم: "أشعر أني على خير ما يرام، جسدي مليء بالأجسام المضادة"، مضيفًا: "هناك الكثير يمكن قوله عبر زوم بالطبع ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى".

وفي وقت سابق، أعلن جونسون، أن وحدة الفحص والتعقب في خدمة الصحة الوطنية طلبت منه عزل نفسه مدة أسبوعين، بعد تأكد إصابة النائب لي أندرسون، الذي حضر اجتماعا لمدة 35 دقيقة معه الخميس، بفيروس كورونا.