إرتفاع أرباح "فوري" بنسبة 90.4% خلال أول 9 شهور من 2020

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
فوري لتكنولوجيا البنوك
فوري لتكنولوجيا البنوك
نيفين سمير
Advertisements

كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، والتي أسفرت نتائجها عن ارتفاع أرباحها بنسبة 90.4 %، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 145.19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت  76.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية .

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 892.721 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 614.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 122.43 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 67.14مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت فوري أرباحاً بلغت 85.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 36.47مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 549.26 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 373.33 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 0.74% ليصل سعره اليوم الي 32.5 جنيه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقل

أخبار تهمك

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ يوم

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 16 ساعة

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ يوم

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 15 ساعة

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يضم الحضري من النجوم

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيرادات "المصرية للإتصالات "تصعد لـ 6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019

30.9% إرتفاع في أرباح "بورتو جروب "خلال الربع الأول

أرباح "طلعت مصطفي " تصعد لـ 361.2 مليون جنيه خلال 3 شهور

"بالم هيلز" تحقق أرباح بـ 451.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2019

أخبار البورصة .. أرباح ام ام جروب تقفز بنسبة 58% خلال 9 شهور

أخبار البورصة المصرية .. أرباح طلعت مصطفي تتراجع 9.9% خلال 9 شهور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

10:31 ص

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

02:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»