إرتفاع أرباح "فوري" بنسبة 90.4% خلال أول 9 شهور من 2020





كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، والتي أسفرت نتائجها عن ارتفاع أرباحها بنسبة 90.4 %، على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 145.19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 76.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية .





وارتفعت إيرادات الشركة إلى 892.721 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 614.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 122.43 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 67.14مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وحققت فوري أرباحاً بلغت 85.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 36.47مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وارتفعت إيرادات الشركة إلى 549.26 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 373.33 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.



