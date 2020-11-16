عميد المعهد القومي للسكر: 9 مليون مريض في مصر (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، إن مرضى السكر في مصر بالملايين، وقد يقاربون الـ 9 مليون مريض بالسكر.

وشدد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة المشاركة بمبادرة 100 مليون صحة والكشف المبكر، مؤكدا أن مرض السكر مرض وراثي، ولابد من الشخص أن يأخذ الحيطة، عندما يصاب والدة أو والدته به، وذلك من خلال تقليل الوجبات السريعة، والأكلات المضرة.

وأشار "نبيل"، إلى أن مرض السكر ضيف أسوأ ما فيه مضاعفاته، لافتًا إلى أن عدم الحركة والتدخين، أحد مسببات الإصابة بمرض السكر.

وأوضح عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، أن حملة 100 مليون صحة، تهتم بالعمل على أكثر من منحى ومرض، نظرا لأنهم مرتبطين بشكل دقيق، مضيفًا أن جميع العاملين بالفرق الطبية، التابعة لمبادرة 100 مليون صحة مدربين بشكل جيد، على كل ما يخص مرض السكر ومضاعفاته.

وذكر أن مبادرة 100 مليون صحة تتضمن علاج السكري مجانا بالكامل، مضيفًا أن مرض السكر خطير من حيث أعراضه، ومن الممكن أن يتسبب بمرض بقرنية العين، ناصحا بضرورة تقليل مسببات "السكر"، من تدخين وأكلات سريعة، وقلة حركة.

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