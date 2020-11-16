البورصة تلغي كل العمليات المنفذة علي سهم "مينا للإستثمار السياحي"

قررت إدارة البورصة المصرية ، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية مينا للاستثمار السياحي والعقاري خلال جلسة تداول أمس الأحد.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أنها قررت إلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم الاثنين ليصبح 4.93 جنيه للسهم .

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، خسارة بلغت 16.25 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 12.54 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.76 مليون جنيه مقابل 35.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.



