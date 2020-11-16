منير أديب: الإخوان تنشئ جيلا حاضنا للإرهاب في أوروبا (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن الدول الأوروبية باتت تدرك خطر الجماعة الإرهابية، وأنها ليست مقتصرة فقط على التفجيرات وأعمال العنف، بل ترتكز على الجماعات الحاضنة لها.

وأضاف منير أديب، في تعليقه على خلفية مصادرة النمسا أموال من جماعة الأخوان الإرهابية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تنتشر في مراكز التعليم الدينية، بالعواصم الأوروبية، وتقوم بإنشاء جيل حاضن للإرهاب.

وأوضح خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن هناك خطوات كثير، لا بد أن تتخذها أوروبا، لتثبت أنها قادرة على مواجهة الإرهاب.

وأشاد بمصادرة دولة النمسا لـ 20 مليون يورو، مساعدات من الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أنها بمثابة خطوة ضرورية، تأخذها أوروبا لإنهاء الإرهاب.

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كشف وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر عن ضربة قاصمة وجهتها النمسا لقوى الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، بمصادرة 20 مليون يورو في صورة أصول وأموال سائلة، خلال مداهمة جمعيات وشخصيات مرتبطة بالتنظيم.



وأوضح وزير الداخلية أن الأموال المصادرة "مؤشر جديد" على دعم الإخوان للإرهاب، نيهامر تساءل عن هدف وجود100 ألف يورو بحوزة إمام مسجد، وفقا لما أشارت إليه قناة "مداد نيوز".



وقال الوزير النمساوي إن فحص شبكة الإخوان استغرق عاما كاملا، وأسفر عن أكثر من مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين، وبعد هجوم فيينا الإرهابي داهمت النمسا 60 جمعية ومؤسسة على صلة بتنظيم الإخوان وحققت مع 70 مشتبه بهم وصادرت الشرطة خلال المداهمات أجهزة إلكترونية ووثائق.



وبحسب مكتب المدعي العام النمساوي، يعتقد المحققون أن تنظيم الإخوان على اتصال مع الجماعات الإرهابية، الادعاء العام النمساوي أكد أن الإجراءات ليست موجهة ضد المسلمين، بل تهدف لحماية المسلمين من استغلالهم لنشر أيديولوجيات متطرفة وإرهابية.



ولكن باكستان أعربت قبل أشهر عن أملها بخفض حدة العنف في أفغانستان، ورغبتها في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع كابول فيما تستمر مباحثات السلام بين الأخيرة وطالبان في قطر للتوصل لوقف لإطلاق النار.

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