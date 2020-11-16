معهد السمع: الكشف على أكثر من مليون طفل حديث الولادة (فيديو)

قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام، إن الإعاقة السمعية هى الرابعة من حيث الانتشار على مستوى العالم، ولهذا اطلقت القيادة السياسية مبادرة اكتشاف علاج وضعف السمع عند الأطفال حديثي الولادة.





وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 1400 وحدة صحية تشارك في تقديم هذه المبادرة على مستوى العالم، ومع مطلع العام الجديد ستنضم 2200 وحدة جديدة لتقديم الخدمة.





وأضاف أن المسح السمعي يجرى خلال أول أسبوع من الولادة، وفي حال اكتشاف أي مشكلة يتم تحويله للمستشفى المختص، وتقديم العلاج المناسب للطفل وفقا للعمر ووضع الحالة، حيث أن الاكتشاف المبكر للمرض يساهم في حل المشكلة بشكل أفضل، وكل الخطوات بالمجان.





ولفت إلى أنهم أجروا مليون و39 ألف حالة مسح سمعي حتى 14 نوفمبر للأطفال حديثي الولادة، منهم 7 آلاف حالة تت تحويلهم لمستشفيات الإحالة، منوها بأنهم سيعدون خريطة للحالة السمعية في مصر على مستوى كل المحافظات.





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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لـ 951 ألف و648 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر من العام الماضى.





وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص 1580 طفلًا غير مصري من المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن المبادرة انطلقت في 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.





وكشف أنه تم تحويل 63 ألف و363 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أنه تم تحويل 6 آلاف و384 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات الإحالة في المحافظة للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.





وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.





وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.



