مؤشر سوق البحرين يصعد 0.39% خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% رابحاً 5.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 196.8 ألف دينار بحريني.

 وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 20.61% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.13%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 7.39% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.59% ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.77%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الينا

أخبار تهمك

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 15 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ يوم

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يضم الحضري من النجوم

منذ نصف ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ يوم

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد لمستوى 1540.61 نقطة بمستهل جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.68% مع بداية تعاملات اليوم

ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.46% خلال التعاملات الصباحية

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 1.5% مع بداية التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.41% خلال التعاملات الصباحية

ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.25% خلال التعاملات الصباحية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

10:31 ص

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

02:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»