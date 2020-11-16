مؤشر سوق البحرين يصعد 0.39% خلال التعاملات الصباحية
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% رابحاً 5.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 196.8 ألف دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 20.61% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.13%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 7.39% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.59% ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.77%.
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