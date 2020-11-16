مؤشر سوق البحرين يصعد 0.39% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% رابحاً 5.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 196.8 ألف دينار بحريني.



