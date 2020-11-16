ماكرون: أوروبا بحاجة إلى سيادتها الدفاعية حتى مع وجود حكومة أمريكية جديدة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:46 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن أوروبا بحاجة إلى سيادتها الدفاعية حتى مع وجود حكومة أمريكية جديدة.

 

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، الوفود المشاركة في منتدى باريس للسلام، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


ويذكر أن منتدى باريس للسلام هو المكان الذي يعمل فيه رؤساء الدول والمنظمات الدولية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، على إنشاء أشكال جديدة للعمل الجماعي.

 

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ماكرون الإدارة الامريكية الجديدة أوروبا

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