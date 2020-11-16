مستشفى ليفربول تستقبل أحدث نزلاءها

خرج الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من مباراة منتخب بلاده ضد بلجيكا يوم أمس الأحد بعد أن إشتكى من إصابة على مستوى الساق.









ولعب هاري وينكس بدلاً من هندرسون عقب إنطلاقة الشوط الثاني الأمر الذي ألقى بالرعب في قلوب الريدز خاصةً أن الفريق يتوفر على عدد كبير من اللاعبين المصابين.









ويعاني ليفربول بالفعل من غياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين، إذ يغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز طويلا بعد الخضوع لجراحتين، بينما خرج ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة المنتخب الإنجليزي بسبب المعاناة من إصابة وإزدادت المتاعب لكلوب ورفاقه بعد إصابة روبرتسون في العضلة الخلفية ومحمد صلاح بفيروس كورونا.



