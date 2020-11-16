أسعار الذهب اليوم الأثنين 16-11-2020 في مصر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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إستقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الأثنين 16-11-2020 ، بعد تراجعات قوية شهدتها على مدار الأيام الماضية خاصة عقب أعلان شركة فايزر العالمية عن إكتشاف لقاح لفيروس كورونا، ما دفع عدد كبير من المستثمرون لبيعه وتحقيق المكاسب.



ودائما تحرص جريدة " الفجر " علي عرض أخر سعر للذهب في الأسواق ومحلات الصاغة كالاتي 

أسعار الذهب اليوم الأثنين 16-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 821 جنيه.

وبلغ سعر الجرام  الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 704 جنيهات

وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 938 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.



أسعار الذهب العالمية:

وإستقرت   أسعار الذهب في الأسواق العالمية  ، حيث وصلت الي   1,889.4 دولار للأوقية، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وتوجد علاقة عكسية بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب، فارتفاع الدولار يدفع سعر الذهب GOLD للانخفاض، وهبوط الدولار الأمريكي يدفع الأسعار للارتفاع، ولكن هذه العلاقة حاليا تتأثر بتطورات فيروس كورونا وتطورات ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتزايد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد

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