نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قرر الأرجنتيني خافيير ماسيكرانو نجم برشلونة الإسباني السابق، ولاعب إستوديانتيس دي لا بلاتا، اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي.

وأعلن ماسيكرانو اعتزاله في تصريحات لموقع ناديه الأرجنتيني إستوديانتيس دي لا بلاتا، موجهًا الشكر لإدارة ناديه على منحه الفرصة لإنهاء مسيرته على أرض بلاده.

جدير بالذكر أن ماسيكرانو خاض مسيرة مميزة في عالم الساحرة المستديرة، حيث لعب لأندية ريفر بليت وكورينثيانز ووست هام، بالإضافة إلى ليفربول، وبرشلونة، وهيبي شينا فورتون، وفي الأخير مع نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا.

يشار إلى أنه ماسيكرانو صاحب الـ36 عامـًا نجم برشلونة حصد خلال مسيرته الفريق الإسباني، 19 بطولة.

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