منتجة مسلسل "الآنسة فرح" تكشف لـ"الفجر الفني" سبب نجاح المسلسل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
حوار_مصطفي فكيه
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أعربت المنتجة سالي والي، عن سعادتها بردود الأفعال التي حصدها الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح" الذي تم عرضه على منصة "شاهد" وحقق نجاحا كبيرا.

وقالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن نجاح المسلسل يعود بالأساس إلى نوعية العمل نفسه، كونه ليس منتشرًا بكثرة فضلًا عن التناغم بين الممثلين، والتزامهم بتوجيهات المخرج، ثم الكاتب الذي قدم نصًا مختلفًا عن الشائع والمعتاد في السوق الدرامي".

وأضافت: "خشينا عدم تقبل الناس للنص العالمي الأصلي، لكننا حرصنا على تقديمه بروح تتناسب مع مجتمعنا العربي، والواضح أننا نجحنا في ذلك"، واختتمت بالقول "أننا كفريق عمل بذلنا مجهودًا كبيرًا وعملنا في ظروف صعبة بسبب وباء كورونا المستجد، ونتمنى أن يحقق الموسم الثاني اقبالًا جيدًا".

واختتمت حديثها: "أننا كفريق عمل بذلنا مجهودًا كبيرًا وعملنا في ظروف صعبة بسبب وباء كورونا، ونتمنى أن يحقق الموسم الثاني إقبالًا جيدًا".

في سياق متصل، عيرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على شاهد VIPبداية من اليوم الأحد، من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

في الموسم الجديد، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

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