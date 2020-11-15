كورونا تمنع باسل الزارو من تحقيق حلمه بالعالمية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف باسل الزارو في The insider بالعربي أنه كان من المفترض أن يطل بمسلسل عالمي من 3 أجزاء وبفيلم عالمي قصير لكن العملان توقفا بسبب أزمة فيروس كورونا.

باسل كشف للإعلامي ايلي نخله أنه كان انتقل للعيش في أميركا قبل أزمة كورونا بعد أن استطاع إصدار كل الأوراق القانونية التي تخوله بالعمل هناك ولكنه فضل العودة الى مصر مع إعلان أميركا عن الإقفال وتوقف الإنتاج بسبب كورونا.

من جهة أخرى، تحدث باسل في اللقاء أنه ليس مستعجلًا على لعب دور البطولة المطلقة بأعماله مشيرًا الى أنه يمشي ببطء لأنه لا يريد أن يخطو أي خطوة خاطئة وكشف أنه تم ترشيحه من 4 سنوات للعب دور البطولة الى جانب سيرين عبد النور لكنه فضل الإعتذار لأنه كان ما زال في بداياته.

وأعرب باسل عن حبه لأدوار الأكشن ومنها ما قدمه في مسلسل " النهاية " رمضان الماضي مشيرًا الى أنه فخور بالإحترافة التي قدمها صناع العمل والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي.

أما في ما يتعلق بمسلسل " طاقة حب " الذي يعرض حاليًا ويشارك فيه، قال باسل أنه سعيد بالوقوف أمام الأسطورة أنوشكا كما وصفها، وكشف عن كواليس العمل معها التي كانت صعبة لأنه كان كان مكسوف منها خلال التصوير.

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