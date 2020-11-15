بإشراف الكنيسة والتعليم.. مسابقة دينية ثقافية جديدة للمرحلة الابتدائية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أطلقت وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية لتلاميذ المرحلة الابتدائية من المسيحيين، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١.

وهذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى العام الدراسي الماضي.

ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.

ويقود مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن المسابقة الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة.
بإشراف الكنيسة والتعليم.. مسابقة دينية ثقافية جديدة للمرحلة الابتدائية
بإشراف الكنيسة والتعليم.. مسابقة دينية ثقافية جديدة للمرحلة الابتدائية
بإشراف الكنيسة والتعليم.. مسابقة دينية ثقافية جديدة للمرحلة الابتدائية
بإشراف الكنيسة والتعليم.. مسابقة دينية ثقافية جديدة للمرحلة الابتدائية
بإشراف الكنيسة والتعليم.. مسابقة دينية ثقافية جديدة للمرحلة الابتدائية
بإشراف الكنيسة والتعليم.. مسابقة دينية ثقافية جديدة للمرحلة الابتدائية

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