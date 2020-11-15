الثلاثاء.. المركز القومي للسينما يعرض "ليل خارجي" بنادي سينما أوبرا دمنهور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عروضه السينمائية
يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٧ نوفمبر في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم " ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله، بحضور الفنان شريف دسوقي أحد أبطال العمل والذي نال عن عمله بالفيلم جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

و تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص وهم (مو وتوتو ومصطفى) الذين يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حيواتهم معًا، ومن هنا يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة. 

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ "أحمد عبدالله"و ﺗﺄﻟﻴﻒ "شريف الألفي"
و بطولة كل من "كريم قاسم - شريف دسوقي - منى هلا _ بسمة _عمرو عابد_ أحمد مجدي".

و عقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر" لمناقشة الفيلم مع الجمهور والضيوف.

يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض،
و الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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