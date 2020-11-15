حسين الجسمي يجدد التعاون مع أشعار "جِنان" بأغنية "لبّة العيون"



لبة العيون اللي سحرها ذبحني

ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين

ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني

وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين

وقد لحن حسين الجسمي أغنية "لبّة العيون" على مقام "الكُرد" وإيقاع الخبيتي الممزوج بالآلات الغربية والجيتارات والوتريات، وضمت جملة موسيقية متميزة إكتملت بالأداء الجميل بصوته، ليتم طرح ألأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.



ويعتبر هذا التعاون الجديد بين أشعار "جنان" والجسمي بعد مجموعة من التعاونات في أغنية "الليل وحشة" وأغنية "جمر الغضى" وغيرها من الأغنيات العاطفية.



بعد النجاحات المتعددة في الأعمال السابقة، يجدد سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" تعاوناته الغنائية مع أشعار "جِنان" من خلال عمل عاطفي جديد يحمل عنوان "لبّة العيون" من ألحانه وغنائه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي أبدعت الشاعرة في مطلعها: