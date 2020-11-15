أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أقيم حفل إطلاق الموسم الثاني من مسلسل الآنسة فرح على منصة "شاهد" وذلك في سينمات جالاكسي، كايرو فيستيفال سيتي، القاهرة الجديدة وحضر الحفل أبطال المسلسل وهم النجمة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء، كما قدّم النجم تامر فرج ستاند آب كوميدي أثناء الاحتفال، وتم عرض لقطات حصرية من المسلسل.

وينطلق الموسم الثاني من مسلسل الآنسة فرح اليوم وَحَصْرِيًّا على منصة شاهد، ليستكمل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي هدأن، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج،، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني
أبطال مسلسل "الآنسة فرح" يحضرون حفل إطلاق الموسم الثاني

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