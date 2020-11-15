بعد إعلان النتائج.. كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة في انتخابات النواب

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، نتائج انتخابات مجلس النواب، فى محافظات المرحلة الثانية، التى أُجريت على مدى يومى السبت والأحد، 7، و8 نوفمبر الحالى، فى 9468 لجنة فرعية، و72 لجنة عامة، فى 13 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرشحين تنافسوا على 141 مقعدا بالنظام الفردى، و142 مقعدا بنظام القوائم.



وأكد إبراهيم أن الهيئة لم تصلها، حتى الآن، أية أحكام قضائية تقضى ببطلان نتائج الانتخابات بأى دائرة، لافتا إلى أن الهيئة علمت برفض بعض الطعون وقبول البعض الآخر، إلا أنها لم تخطر حتى الآن بأى صيغة تنفيذية تقضى ببطلان النتائج.



وبعد الانتهاء من إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب الخاصة بمحافظات المرحلة الثانية، ومن قبلها تم الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية فى محافظات المرحلة الأولى، تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام جولة الإعادة، وما يليها من إجراءات، تنتهى بإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وتشكيل أعضاء مجلس النواب الجدد.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر"، الجدول الزمنى لانتخابات الإعادة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، فى خارج مصر وفى الداخل:



- تم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، يوم الإثنين، 2 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، ويتم استئناف الدعاية الانتخابية بجول الإعادة يوم 16 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- تفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون، على مدى 10 أيام، من الأربعاء إلى الجمعة، 18 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- بدء فترة الصمت الدعائى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة، يوم الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و2 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية على مدى يومى الخميس، والجمعة، 19، و20 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و3، و4 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- انتخاب الإعادة فى الخارج، على مدى 3 ايام، السبت، والأحد، والإثنين، 21، و22، و23 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و5، و6، و7 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- انتخاب الإعادة فى الداخل على مدى يومى الإثنين، والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و7، و8 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، فى موعد أقصاه يوم الإثنين، 30 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و14 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.