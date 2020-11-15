جيلان علاء تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دورها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
حوار مصطفي فكيه_تصوير مصطفي الديب
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أعربت الفنانة جيهان علاء، عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الانسة فرح"، والذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا وقت عرضه على منصة "شاهد".

وعن مشاركتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة هنا الزاهد والمنتظر عرضه في رمضان 2021، أشارت جيهان علاء إلى أنها تقدم في المسلسل دور تراجيدي وهو دور جديد عليها وبعيد عن شخصيتها.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مجموعة من النجوم في كل قصة درامية حيث يتضمن 9 قصص وكل قصة 5 حلقات، ومن أبرز النجوم محمد كيلاني ومحمود عبدالمغني وميدو عادل ومحمد الشرنوبي، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي.

يشار إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.
جيلان علاء تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دورها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد
جيلان علاء تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دورها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد

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