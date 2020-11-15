الرئاسة الجزائرية: تبون أنهى بروتوكول العلاج من كورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن مكتب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه أنهى بروتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد، حيث يخضع الرئيس حاليا لفحوصات طبية إضافية.

 

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان أصدرته اليوم الأحد: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول".

 

وسبق أن ذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان أصدرته يوم 29 أكتوبر، أن تبون خضع "لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة"، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن فريقه الطبي أكد "تفاؤله" بعد الحصول على النتائج.

 

وأكدت الرئاسة الجزائرية مرارا أن الحالة الصحية لتبون، البالغ 74 عاما من عمره والذي يتولى منصب الرئيس منذ ديسمبر 2019، "مستقرة ولا تدعو للقلق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بروتوكول علاج فيروس كورونا الرئاسة الجزائرية الجزائر

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات صفقة «رونالدينهو الدنمارك» في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 7 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

المنتخب يضع الأهلي في مأزق كبير قبل نهائي القرن

منذ ساعة و 26 دقيقة

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"جوليانج أسانج" يخضع لفحوصات طبية فى سفارة الإكوادور بلندن

مالي تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا

سبب تمسك الجزائر بعقار الملاريا لعلاج فيروس كورونا

الحكومة الجزائرية تقرر رفع الحجر كليا عن 19 ولاية

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

أول تعليق من واشنطن لدخول الرئيس الجزائري المستشفى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

04:31 م

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»