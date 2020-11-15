صناع "الآنسة فرح" في العرض الخاص لـلمسلسل (صور)

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أقامت منصة "Shahid" حفلًا خاصًا لصناع مسلسل "الآنسة فرح" وذلك داخل "سينما جلاكسي" في مول كايرو فيستيفال سيتي بحضور جميع أبطال العمل منهم رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، تامر فرج، محمد كيلاني وأحمد مجدي، مريم الخشت، جيلان علاء وآخرون.



ويعرض المسلسل بداية من يوم الاثنين المقبل، وذلك ليكون بداية عرض الجزء الثاني من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول، بينما من المفترض تقديم خمس اجزاء من العمل لما له من شعبية كبيرة.



يشار إلى أن "الآنسه فرح 2" مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول فرح التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وتعمل فى أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها.



‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي، الذى تم اقتباس أحداثه منه.



يذكر أن المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.



