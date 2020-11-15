بفستان أخضر.. رانيا يوسف تتألق على العرض الخاص لـ"الآنسة فرح" على الريد كاربت

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:28 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
حوار مصطفي فكيه_تصوير مصطفي الديب
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أقيم مساء أمس، السبت، عرض خاص للجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة النجمة رانيا يوسف احتفالا بانتهاء التصوير وبدأ عرضه الذى من المقرر عرضه اليوم.

واستطاعت راينا يوسف، أن تجذب الحضور اليها حيث ظهرت مرتدية فستان أخضر أنيق مكشوف الصدر والقدم، وتركت شعرها منسدلا عبر كتفها.

وحرص نجوم وأبطال المسلسل على حضور العرض منهم رانيا يوسف، وأحمد مجدى، ومحمد كيلانى، وتامر فرج وزوجته، ومريم الخشت، وجيلا علاء.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

والمسلسل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.

يذكر أن "الأنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

بفستان أخضر.. رانيا يوسف تتألق على العرض الخاص لـ"الآنسة فرح" على الريد كاربت
بفستان أخضر.. رانيا يوسف تتألق على العرض الخاص لـ"الآنسة فرح" على الريد كاربت
بفستان أخضر.. رانيا يوسف تتألق على العرض الخاص لـ"الآنسة فرح" على الريد كاربت
بفستان أخضر.. رانيا يوسف تتألق على العرض الخاص لـ"الآنسة فرح" على الريد كاربت
بفستان أخضر.. رانيا يوسف تتألق على العرض الخاص لـ"الآنسة فرح" على الريد كاربت
بفستان أخضر.. رانيا يوسف تتألق على العرض الخاص لـ"الآنسة فرح" على الريد كاربت
بفستان أخضر.. رانيا يوسف تتألق على العرض الخاص لـ"الآنسة فرح" على الريد كاربت
بفستان أخضر.. رانيا يوسف تتألق على العرض الخاص لـ"الآنسة فرح" على الريد كاربت

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