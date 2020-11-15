رانيا يوسف تكشف لـ "الفجر الفني" حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

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قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها أصيبت بفيروس "كورونا" بنهاية شهر ديسمبر الماضي عام ٢٠١٩، حيث لم تعلم أنها مريضة بذلك الفيروس، معتقدة بأنه "نزلة برد" حتي انتشرت الأخبار حول انتشار وباء عالمي جديد يسمي فيروس كورونا بـ الأعراض الخاصة به.



وأضافت "يوسف" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أن أثناء حضورها العرض الأول لمسلسل "الآنسة فرح" كانت تأخذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم إصابتها مرة أخرى بفيروس كورونا، قائلةَ: "أنا سعيدة بالإشاعات اللي بتخرج من بعض الاشخاص، عشان بتظهر حب جمهوري ليا".



وفي إطار آخر، ردت الفنانة رانيا يوسف بـ فيديو بعد اشاعة إصابتها بالفيروس أثناء تصوير مسلسل "الآنسة فرح" من كواليس أحدث العمل، وقالت خلال الفيديو التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام": "أنا طالعة عشان الإشاعة السخيفة اللي طلعت علينا.. إني مصابة بكورونا أنا وبنتي.. أنا بخير الحمد لله وبنتي بخير وكلنا بخير.. وزي ما انتوا شايفين، أنا في لوكيشن تصوير مسلسل الآنسة فرح وشغالين عشان هيتعرض في ١٥ ١١.. وميرسي لكل الناس اللي بتطمن عليا.. وميرسي برضو للناس اللي طلعت الإشاعات، عشان حسستني قد إيه الناس بتحبني".



يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، تامر فرج، محمد العمروسي، مريم الخشت، جيلان علاء.



