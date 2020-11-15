هجوم مسلح.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
تشهد الأراضي الإثيوبية، أحداثًا ساخنة، على مدار الساعات الماضية، حيث قتل مسلّحون 34 شخصا على الأقل في هجوم "مروع" استهدف حافلة ركاب في غرب إثيوبيا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الأحداث التي تشهدها الأراضي الإثيوبية خلال الساعات الماضية.

هجوم مسلح
قتل مسلّحون 34 شخصا على الأقل في هجوم "مروع" استهدف حافلة ركاب في غرب إثيوبيا، المنطقة التي شهدت مؤخرًا سلسلة هجمات دامية ضد مدنيين، وفق ما أفادت لجنة حقوق الإنسان الوطنية الأحد.

وقالت اللجنة في بيان إن "التقديرات حاليا تشير إلى أن عدد الضحايا يبلغ 34 شخصا، ويرجّح بأن يرتفع" جرّاء الهجوم الذي وقع ليل السبت في منطقة بنيشنقول-قماز.

عملية عسكرية
وضمن الأحداث الساخنة، أطلقت إثيوبيا ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ على العاصمة الإريترية من إثيوبيا مساء السبت في تصعيد كبير للصراع الذي بدأ قبل 11 يوما بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيجراي الشمالية.

وأكد زعيم إقليم تيغراي في شمالي إثيوبيا، أن قواته قصفت المطار في العاصمة الإريترية أسمرة مساء السبت.

وقال زعيم تيغراي، دبرتسيون غبريمايكل، إن قواته خاضت قتالا مع قوات إريترية على جبهات عدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتبنت سلطات إقليم تيغراي الإثيوبي، الأحد، الضربات الصاروخية التي طالت إريتريا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد صرح في وقت سابق اليوم الأحد، أن بلاده قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في ولاية تيغراي المتمردة "بنفسها".

وأصدر أبي أحمد البيان على تويتر بعد ساعات من إعلان قائد قوات تيغراي المتمردة، دبرصيون جبراميكائيل، أن قواته تقاتل قوات من إريتريا المجاورة، بالإضافة إلى القوات الإثيوبية.

وأضاف أبي أحمد أن "عمليتنا لفرض سيادة القانون في تيغراي تتقدم بصورة جيدة.. إثيوبيا ستنتصر وسيسود العدل". وأكد أن "أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية والسلام سيتحملون المسؤولية".

واتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي الرئيس الإريتري، اسياس أفورقي، بالوقوف إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الصراع.

وتقول وسائل إعلام محلية ودبلوماسيون إن صواريخ أطلقت من منطقة تيغراي في إثيوبيا عبر الحدود على العاصمة الاريترية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح عمليه عسكريه اخر الاخبار احداث إثيوبيا

أخبار تهمك

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 8 ساعات

شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط لخطف نجم إنبي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

تطورات صفقة «رونالدينهو الدنمارك» في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن استئناف رحلاتها إلى إريتريا الأسبوع المقبل

إثيوبيا: إريتريا ستعيد فتح سفارتها في أديس أبابا الأحد المقبل

عاجل.. مقتل أكثر من 50 شخصا في هجمات غربي إثيوبيا

اضطرابات وإقالات للمسئولين.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

التلفزيون الإثيوبي: الجيش يسيطر على مطار مدينة حميرا

برلمان إثيوبيا يجرد 39 عضوا من الحصانة لتقديمهم للمحاكمة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

02:43 م

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»