تراجع أرباح "إيكمي" بنسبة 80% خلال أول 9 شهور من 2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:14 م
ايكمي
ايكمي
نيفين سمير
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أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي، عن القوائم المالية خلال أول 9 شهور من 2020 والذي أسفرت نتائجها عن تراجع الأرباح بنسبة 80% علي أساس سنوي.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن ارباح الشركة تراجعت إلى 40.94 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 206.96 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 1.94 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وحققت الشركة، خلال النصف الأول من العام الجاري، صافي ربح خلال الفترة بلغ 72.16 ألف جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 154.83 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات خلال النصف الأول من 2020 لتصل إلى 1.19 مليون جنيه، مقابل 1.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.
 

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