تراجع أرباح "إيكمي" بنسبة 80% خلال أول 9 شهور من 2020









أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي، عن القوائم المالية خلال أول 9 شهور من 2020 والذي أسفرت نتائجها عن تراجع الأرباح بنسبة 80% علي أساس سنوي.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن ارباح الشركة تراجعت إلى 40.94 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 206.96 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 1.94 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.







