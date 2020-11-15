العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:12 م Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه منذ حوالي 11 ساعة بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي" منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال منذ ساعتين و 52 دقيقة الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي منذ أقل من ساعتين عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح منذ يوم تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر» منذ ساعتين و 49 دقيقة شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي منذ ساعة و 22 دقيقة الزمالك يخطط لخطف نجم إنبي منذ أقل من ساعة تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020 منذ يوم عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة منذ حوالي 5 ساعات فصلها وإلغاء ندب والدتها.. تفاصيل واقعة طالبة "الضفائر الفوشيا" منذ ساعتين و 46 دقيقة "الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو) منذ يوم حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو منذ حوالي 4 ساعات تعرف على القائمة الأولى وأخر التعاقدات ببنى عبيد منذ ساعة و 21 دقيقة عاجل من السيسي بشأن سد النهضة منذ حوالي 22 ساعة