من السيدة للعمرانية.. تحقيقات النيابة في واقعة خطف طفلة علي يد سائق

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فتحت نيابة السيدة زينب تحقيقات موسعه في واقعة خطف طفلة بالسيدة زينب.



واعترف المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة حيث أقر بخطف الطفلة التي لم تتجاوز عمرها الخمس سنوات من يد والدتها أثناء شرائها الفطار بحجة شراء الحلوي لها، وأضاف المتهم أنه يعمل سائق توك توك ويقوم بخطف الأطفال التي أعمارهم مابين 3 سنوات و5 سنوات ويقوم بأخذهم لعاطل يقيم بمنطقة العمرانية ليعملوا في أعمال التسول، مضيفا أنه يتربح من كل طفل يقوم بخطفه مقابل مبلغ مالي.







وقررت النبابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة والتحفظ عليها.



كان المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيده قد تلقى بلاغا من محمد ابراهيم والد الطفلة «بسمة» التي تبلغ من العمر خمس سنوات يفيد بتغيب ابنته.



على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعه وبسؤال شهود العيان وتفريغ الكاميرات تبين وجود شاب يرتدي كاب علي رأسه وبنطلون چينز وتيشرت اصطحب الطفلة لمكان غير معلوم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتوزيع مواصفات المتهم والطفلة على المحال ومواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب مرور ساعات وردت معلومات إلى المقدم أحمد سعيد من الأهالي تفيد بمشاهدة الطفلة بجوار مسجد السيده زينب تتسول بين المارة.



على الفور تم انتقال رجال المباحث وتتبع خط سير المتهم والطفلة، وتمكنوا من ضبط "ادهم ز " ٢١ سنه عاطل ومقيم بدائرة القسم.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض إجبار الطفلة على التسول وعثر بحوزته على سلاح أبيض.



حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.