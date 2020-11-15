شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يسعى مسؤولو النادي الأهلي، لحسم صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.


تطورات صفقة بيكهام في الأهلي


اشترط مسؤولو وادي دجلة الحصول على 15 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل أحمد رمضان بيكهام، إلى النادي الأهلي بشكل نهائي.


ورفض مسؤولو دجلة برئاسة ماجد سامي، التخلي عن أحمد رمضان بيكهام، للنادي الأهلي مقابل 12 مليون جنيه، بجانب إعارة لاعبين من القلعة الحمراء.


من جانبه فشلت محاولات مسؤولو وادي دجلة في إستعارة محمد شريف أو ناصر ماهر أو صلاح محسن، من النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.


ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة جديدة بين مسؤولى الأهلي ودجلة للتفاوض من جديد بشأن صفقة رمضان بيكهام ومعاري الفريق الأحمر.

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