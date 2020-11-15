الأرصاد: فرص سقوط الأمطار ستنحصر على هذه المناطق غدا (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة على السواحل الشمالية اليوم، وبعض محافظات الدلتا، وستكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة.





وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الأمطار ستنحصر على السواحل الشمالية للبلاد غدا، وستكون أمطار خفيفة، مضيفة أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، محذرة من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر.





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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع طقس لطيف على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، وتكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:





القاهرة العظمى 23 والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 17

بورسعيد العظمى 23 والصغرى 19

دمياط العظمى 23 والصغرى 18

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 16

السويس العظمى 24 والصغرى 17

العريش العظمى 22 والصغرى 17

طابا العظمى 24 والصغرى 20

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 9

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 22

الغردقة العظمى 27 والصغرى 20

الفيوم العظمى 24 والصغرى 14