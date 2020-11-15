الأرصاد: فرص سقوط الأمطار ستنحصر على هذه المناطق غدا (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة على السواحل الشمالية اليوم، وبعض محافظات الدلتا، وستكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الأمطار ستنحصر على السواحل الشمالية للبلاد غدا، وستكون أمطار خفيفة، مضيفة أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، محذرة من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر.

إقرأ أيضا..
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع طقس لطيف على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية. 
وتتوقع الهيئة أيضًا، أن تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، وتكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية: 

القاهرة العظمى 23 والصغرى 16
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 17
بورسعيد العظمى 23 والصغرى 19
دمياط العظمى 23 والصغرى 18
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 16
السويس العظمى 24 والصغرى 17
العريش العظمى 22 والصغرى 17
طابا العظمى 24 والصغرى 20
سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 9
شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 22
الغردقة العظمى 27 والصغرى 20
الفيوم العظمى 24 والصغرى 14
بني سويف العظمى 24 الصغرى 14

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الفجر الطقس اليوم الأحد الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

فصلها وإلغاء ندب والدتها.. تفاصيل واقعة طالبة "الضفائر الفوشيا"

منذ ساعة و نصف

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي

منذ 34 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 13 ساعة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

سقوط أمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة

طقس اليوم.. فرص لسقوط أمطار على مناطق ليلا (فيديو)

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مدار الأسبوع (فيديو)

الأرصاد: فرص سقوط الأمطار على القاهرة منعدمة غدا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: التنظيمات الشعبوية الأمريكية تهدد بحرب أهلية سواء بقى ترامب أم جاء بايدن

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (4) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟