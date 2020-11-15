



( LINK سريع) | الاستعلام عن كيفية تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة (وزارة القوى العاملة)





تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020 | ناشدت وزارة القوي العاملة المواطنين المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة بضرورة تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة والإسراع في تحديث بيناتهم وذلك للحصول علي مستحقاتهم من المنحة الذي خصصها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال الذي تضرروا جراء تفاقم أزمة كورونا التي أدت الي ايقاف نشاطتهم التجارية حيث تتلخص عملية التحديث في مجموعه من الخطوات البسيطة التي سنطلعكم عليها من خلال السطور التالية.





تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020

تحرص الحكومة المصرية علي تقديم الدعم الي المواطنين وخاصتا من فئات محدودي الدخل وذلك لأعانتهم علي توفير حية كريمة لأبناءهم حيث قام رئيس الدولة بمنح أعانة يبلغ قيمتها ألف وخمسمائة جنيه يتم تقسيمها علي ثلاثة اشهر بحيث يحصل العامل علي دعم شهري يقدر بخمسمائة جنيه وذلك للوقوف بجانبهم بعدما أثرت تداعيات الوباء عليهم ،الجدير بالذكر ان وزارة القوي العاملة تطلب كل فترة من المستفيدين تحديث بيناتهم وذلك من اجل ان يصل الدعم الي مستحقيه.





خطوات تحديث بيانات العمال

هناك مجموعه من الخطوات البسيطة التي سنقوم من خلال هذه الفقرة باستعراض لكم أهمها من اجل ان تقوموا بالإسراع الي تحديث بياناتكم عبر رابط وزارة القوي العاملة وذلك من خلال الأتي :





- تسجيل الدخول عبر رابط القوي العاملة ( اضغط هنا ).

- اختيار خدمة العمالة .

- يتم كتابة رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالعامل .

- تقوم بالضغط علي زر استعلام من اجل الحصول علي بياناتك.

- ستظهر لك البيانات في لصفحه التالية قم بتحديثها واضغط علي زر حفظ .



