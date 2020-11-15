(LINK سريع) | الاستعلام عن كيفية تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة (وزارة القوى العاملة)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:31 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
Advertisements

(LINK سريع) | الاستعلام عن كيفية تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة (وزارة القوى العاملة)

تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020 |  ناشدت وزارة القوي العاملة المواطنين المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة بضرورة تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة والإسراع في تحديث بيناتهم وذلك للحصول علي مستحقاتهم من المنحة الذي خصصها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال الذي تضرروا جراء تفاقم أزمة كورونا التي أدت الي ايقاف نشاطتهم التجارية حيث تتلخص عملية التحديث في مجموعه من الخطوات البسيطة التي سنطلعكم عليها من خلال السطور التالية.

تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020
تحرص الحكومة المصرية علي تقديم الدعم الي المواطنين وخاصتا من فئات محدودي الدخل وذلك لأعانتهم علي توفير حية كريمة لأبناءهم حيث قام رئيس الدولة بمنح أعانة يبلغ قيمتها ألف وخمسمائة جنيه يتم تقسيمها علي ثلاثة اشهر بحيث يحصل العامل علي دعم شهري يقدر بخمسمائة جنيه وذلك للوقوف بجانبهم بعدما أثرت تداعيات الوباء عليهم ،الجدير بالذكر ان وزارة القوي العاملة تطلب كل فترة من المستفيدين تحديث بيناتهم وذلك من اجل ان يصل الدعم الي مستحقيه.

خطوات تحديث بيانات العمال
هناك مجموعه من الخطوات البسيطة التي سنقوم من خلال هذه الفقرة باستعراض لكم أهمها من اجل ان تقوموا بالإسراع الي تحديث بياناتكم عبر رابط وزارة القوي العاملة وذلك من خلال الأتي :

- تسجيل الدخول عبر رابط القوي العاملة (اضغط هنا).
- اختيار خدمة العمالة .
- يتم كتابة رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالعامل .
- تقوم بالضغط علي زر استعلام من اجل الحصول علي بياناتك.
- ستظهر لك البيانات في لصفحه التالية قم بتحديثها واضغط علي زر حفظ .

(LINK سريع) | الاستعلام عن كيفية تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة (وزارة القوى العاملة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة غير منتظمة تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020 العمالة غير منتظمة العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة العمالة الغير منتظمة 2020

أخبار تهمك

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

فصلها وإلغاء ندب والدتها.. تفاصيل واقعة طالبة "الضفائر الفوشيا"

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 13 ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 23 ساعة

رسميًا.. استبعاد محمد هانى من منتخب مصر بسبب الإصابة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد صرف العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة.. بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة

الاستعلام عن الدفعة الرابعة العمالة غير المنتظمة شهر أكتوبر 2020 | الموعد وأماكن الصرف

(تابع هنا) موعد صرف منحة 500 جنيه العمالة غير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي و الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة

اعرف الان خطوات تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة للحصول على الدفعة الرابعة أكتوبر 2020

خطوات التحديث.. الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة لوزارة القوي العاملة لعام 2020

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة للدفعة الرابعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (4) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض