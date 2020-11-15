أستاذ آثار: سقارة بها مقابر للدفن لفترة تتجاوز الـ4 آلاف سنة (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن منطقة سقارة اشتهرت بالاكتشافات الآثرية وذلك لأنها الجبانة الرئيسية وواحدة من جبانات العاصمة القديمة منف، وهي كان لها دور كبير في الحكم والإدارة المركزية وكان بها القصر الملكي.

وأضاف الدكتور أحمد بدران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن سقارة أيضًا تتميز باحتواءها على مقابر للدفن لفترة تتجاوز الـ4000 سنة ومرت بها الـ30 أسرة الفرعونية، والعصر اليوناني، والروماني والعصر البيزنطي والعصر الإسلامي.

وأكد أن سقارة بها أقدم مبنى حجري في تاريخ البشر على الإطلاق وهو هرم زوسر، لذلك هي مسجلة على قائمة التراث العالمي.

وأوضح أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن هناك حفريات حجرية تم اكتشافها يتجاوز عمرها 13 ألف سنة وبالتالي هو عمر الحضارة المصرية القديمة.

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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، تقريرا عن الاكتشافات الأثرية لأكثر من 100 تابوت و40 تمثالا فى سقارة.

وخلال التقرير قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن جميع التوابيت مغلقة وملونة، وفي حالة جيدة، بجانب التماثيل الرائعة، مضيفًا:" كل ما بنحفر بنلاقى آبار ودهاليز ومومياوات".
فيما قال الدكتور مصطفى الوزيرى، أمين الأعلى للآثار، إن كم التوابيت هائل حيث تجاوزت 100 تابوت، وحالتهم جيدة، مضيفًا أن أصحاب التوابيت الأثرية الجديدة ذو وظائف عالية.
وأضاف الوزيرى قائلًا: "سنستأنف أعمال الحفائر الفترة المقبلة للكشف عن ورشة التوابيت الخشبية".


وأزاح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الستار عن الكشف الأثرى الجديد فى منطقة آثار سقارة، التى عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الادمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثال للمعبودات للعصر البطلمى والمتأخر.

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