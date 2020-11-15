تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات اليوم

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.55% خاسراً 85.270 نقطة ليصل إلى مستوى 5429.45 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% خاسراً 103.430 نقطة ليصل إلى مستوى 6000.11 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.08% خاسراً 47.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4298.20 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.32% خاسراً 58.790 نقطة ليصل إلى مستوى 4381.09 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 162.3 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7535 صفقة









وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.73%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.63%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.63%، فيما ارتفع قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.47%، 0.37%، على التوالي.